США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

Сполучені Штати надішлють Україні черговий пакет військової допомоги, який, серед іншого, міститиме ракети для систем протиповітряної оборони, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Сьогодні Сполучені Штати оголошують про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України, включно з важливим внеском у протиповітряну оборону", - цитує слова Саллівана, сказані журналістам у четвер, телеканал CNN.

Зазначається, що цей пакет, зокрема, включатиме ракети для систем ППО HAWK і Avenger.

"Це посилення протиповітряної оборони матиме вирішальне значення для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для атак на найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури", - наголосив Салліван.