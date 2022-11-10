Події

20:13 10.11.2022

Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі у Києві з керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польща Якубом Кумохом та міністром – членом Ради міністрів Польщі Міхалом Дворчиком обговорив посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Єрмак поінформував співрозмовників про поточну ситуацію на фронті та наслідки масованих ракетних ударів РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Було предметно обговорено подальше залучення допомоги у сфері безпеки з боку Польщі з метою посилення оборонних можливостей України та ефективної відсічі агресору.

Керівник ОП наголосив на готовності України робити подальший внесок у гарантування глобальної продовольчої безпеки та важливість продовження дії "зернової ініціативи". Було розглянуто можливі шляхи збільшення експорту українського зерна через територію Польщі.

Співрозмовники також скоординували підходи до подальшого просування важливих міжнародних ініціатив України в контексті протидії агресії РФ, зокрема щодо створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням Росії, та Спеціального міжнародного трибуналу за злочин російської агресії.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань взаємодії України з ЄС та НАТО та заходів двостороннього політичного діалогу найвищого рівня на найближчу перспективу.

Єрмак висловив подяку за всебічну підтримку України з боку Республіки Польща.

У рамках зустрічі відбулося вручення ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня Якубу Кумоху за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-польських відносин та міжнародну підтримку України. Президент Володимир Зеленський подякував за зусилля Якуба Кумоха у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України.

 

 

Теги: #польща #оборона #безпека #посилення

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