Харківщина отримала від міжнародних партнерів автомобілі для надання виїзної акушерсько-гінекологічної допомоги

Фонд ООН у сфері народонаселення та посольства Ірландії, Іспанії та Норвегії передали Харківській області автомобілі для надання виїзної акушерсько-гінекологічної допомоги, які планується використовувати для надання кваліфікованої допомоги жінкам на деокупованих територіях.

"Одна з автівок для надання виїзної акушерсько-гінекологічної допомоги працюватиме при Регіональному перинатальному центрі в Харкові. Фахівці цього закладу виїжджатимуть на деокуповані території для обстеження жінок та за потреби госпіталізуватимуть їх до лікарень. Інша автівка буде задіяна в Ізюмі", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Крім того, у Балаклії вже працює мобільний пологовий будинок, що надійшов до області в жовтні.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я ХОВА Жанни Овчарової, зараз на деокупованих територіях перебуває понад 100 вагітних жінок, більшість із яких на третьому семестрі вагітності.

"Сьогодні ми маємо 2689 вагітних у всій області. На деокупованих територіях, за даними акушерів-гінекологів, перебуває 107 вагітних жінок, з яких, зокрема, на 3 триместрі – 71 вагітна. Вони досі залишаються на деокупованих територіях з якихось вагомих причин, хоча ми їм пропонуємо евакуюватися", - сказала Овчарова.