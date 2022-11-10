ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей - голова Херсонської ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що українська армія звільнила 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

"Збройні сили України звільнили на межі Херсонської та Миколаївської областей 12 населених пунктів", - написав Янушевич у телеграмі у четвер.

Він уточнив, що площа територій, деокупованих минулої доби, становить 260 квадратних кілометрів.

"Нашим мужнім захисникам вдалося посунути лінію фронту на 7 кілометрів", - підсумував Янушевич.