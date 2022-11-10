Події

15:48 10.11.2022

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду

Президент України Володимир Зеленський обговорив у середу з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком надання Україні різнобічної оборонної підтримки та надання допомоги із проходженням зимового періоду.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили різнобічну оборонну підтримку та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, на 15-16 листопада в Індонезії (Балі) заплановано саміт G-20 ("Великої двадцятки"). За словами речника президента України Сергія Никифорова, найімовірніше, Зеленський візьме в ньому участь в онлайн-форматі.

Теги: #зеленський #сунак

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