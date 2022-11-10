Влада Франції закликала жителів економити електроенергію для уникнення блекаутів узимку

Французьким домогосподарствам та комерційним підприємствам необхідно раціонально споживати електроенергію, щоб не допустити перебоїв із електропостачанням цієї зими, заявила голова комітету з регулювання енергетики (CRE) Франції Емманюель Варгон.

"Вона сказала, що Франція зможе не допустити віялових відключень електроенергії, доки населення помірно використовуватиме енергію", - передає Bloomberg.

"Якщо ми виявимо розсудливість, особливо вдома та в офісі, ми полегшимо життя взимку", - наводить її слова агентство.

За її словами, газові сховища у всьому регіоні майже повністю заповнені, проте знову наповнити їх до зими 2023-2024 років без постачання з РФ буде складно. Вона уточнила, що запровадження "стелі" цін на газ, за який бореться Франція, виявиться непростим завданням в умовах протидії таких активних споживачів цього ресурсу як ФРН.

Французький уряд раніше поставив за мету скоротити споживання електрики на 10% протягом двох років, і як зазначає Bloomberg, наразі споживання електроенергії на 6,8% нижче порівняно з періодом до початку пандемії COVID-19.