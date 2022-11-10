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14:09 10.11.2022

МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

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МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

Інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявила незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській атомній станції, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"З 7 до 9 листопада 2022 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію МАГАТЕ. Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу", – йдеться в повідомленні ДІЯРУ у фейсбуці в четвер.

Там зазначили, що перевірка відбувалася за участю інспектора Держатомрегулювання у рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку із Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомлялося, інспектори МАГАТЕ після завершення на початку листопада перевірки у трьох точках України на запит її уряду не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів

Письмові запити України до МАГАТЕ щодо направлення груп інспекторів було надіслано після того, як Російська Федерація висунула звинувачення у діяльності на трьох об'єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

Теги: #магате #південноукраїнська_аес

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