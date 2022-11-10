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13:51 10.11.2022

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

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Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення взяття під варту з альтернативою застави колишнього топчиновника "Укргазбанку", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"10 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП і застосувала до колишнього директора департаменту та заступника голови правління "Укргазбанку" - одного з підозрюваних у справі про нанесення понад 206 млн грн збитків АБ "Укргазбанк", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 40 млн грн", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у четвер.

Також суд поклав на підозрюваного низку зобов'язань у разі внесення застави: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та роботи, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії зобов'язань - до 31 грудня 2022 року включно.

Теги: #укргазбанк #арешт #сап

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