Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

Найбільш складною в оперативному плані залишається ситуація в Донецькому операційному районі, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом останнього часу на лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районах: Макіївка, Торське, Білогорівка та Спірне. Успіху не мав. Завдав ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури в районах Лиман, Діброва, Краматорськ та авіаційних ударів в районах Макіївка, Терни, Білогорівка та Спірне", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, на бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районах Берестового, Соледара, Бахмута, Іванграда, Озерянівки та Майорська, завдав ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Дружківки та авіаційних ударів у районі Яковлівки, Соледара та Бахмута.

"За отриманою інформацією, лише протягом однієї доби на бахмутському напрямку у складі приватної військової кампанії втрати становили 138 осіб, із них третина, а саме 40 людей, убитими, решта – пораненими, з яких 24 – важкі, і, напевно, вже теж ніколи не побачать своїх рідних берізок", - розповів Громов.

Він додав, що з початку тижня на херсонському напрямку противник завдав 5 ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та 31 авіаційний удар по позиціях українських військ у районі дев’яти населених пунктів.

"Протягом поточного тижня противник випустив 17 ракет і застосував 50 безпілотних літальних апаратів по території України. З них 24% ракет та 64% БПЛА було знищено. Загалом протягом тижня підрозділи протиповітряної оборони знищили 53 повітряні цілі. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом тижня уразили понад 56 пунктів управління різного рівня, близько 120 складів та логістичних баз, а також низку окремих цілей та вогневих засобів противника", - зазначив Громов.