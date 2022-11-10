Окупантам знадобиться час, щоб залишити правий берег Дніпра, це навряд чи буде пасткою для українських військ - ISW

Російському окупаційному контингенту знадобиться деякий час, щоб піти з правобережної частини Херсонської області через річку Дніпро, і досі неясно, чи зможуть російські сили здійснити відхід у доброму стані під тиском України, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 9 листопада.

"Битва за Херсон ще не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу, віддаючи пріоритет відведенню своїх військ через річку в доброму стані та затримці українських військ, а не прагнучи повністю зупинити український контрнаступ... Російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових та систематичних українських ударів, які позбавили російське угруповання на західному березі основних артерій постачання", - йдеться у зведенні.

Також в ISW зазначають, що відхід росіян із західного берега Дніпра навряд чи буде пасткою, призначеною для того, щоб заманити українські війська в бій біля Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела. "Російське командування, безумовно, спробує уповільнити просування українців, щоб забезпечити організований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бойові дії вестимуть для виведення якомога більшої кількості російських частин у доброму стані", - зазначають аналітики.

Водночас російський інформаційний простір передбачувано відреагував на оголошення про вихід із різним ступенем гніву та занепокоєння. "Російські джерела також наголошували, що це велика поразка російських військ, оскільки вони втрачають територію, яку Росія анексувала і вважає своєю власною. Однак багато відомих людей... назвали це рішення необхідним, зазначаючи, що російське керівництво винесло уроки з інформаційних наслідків катастрофічного виведення російських військ із Харківської області в середині вересня", - зазначають у ISW.

Повідомляється, що ЗСУ в середу досягли територіальних успіхів на північний схід від Херсона і продовжили свою успішну кампанію. Водночас окупаційна влада в тилу, ймовірно, посилює репресії та фільтраційні заходи на тлі побоювань українського контрнаступу.

Секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев зустрівся 9 листопада в Тегерані з високопосадовцями Ірану, ймовірно, для обговорення купівлі іранських балістичних ракет та інших форм співробітництва. "В іранських звітах про зустрічі Патрушева основна увага приділялася економічному та політичному співробітництву, тоді як у російських звітах наголошувалося, що обговорення було зосереджене на безпекових питаннях... Візит Патрушева до Тегерана особливо примітний на тлі повідомлень про те, що Іран шукає допомоги Росії в придушенні протестів, хоча неясно, чи обговорював Патрушев таку співпрацю. Патрушев, ймовірно, прагнув отримати додаткові іранські високоточні боєприпаси, щоб поповнити запаси Росії, що виснажуються", - йдеться у зведенні.

Російські та українські джерела повідомляють про бої, які тривають уздовж траси Сватове-Кремінна та Білогорівки Луганської області. Окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

"Суб'єкти РФ насилу оплачують мобілізований персонал, а російські військові насилу забезпечують його. Родичі мобілізованих і далі протестують проти невиплати та поганих умов утримання", - повідомили в ISW.