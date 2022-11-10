Події

08:54 10.11.2022

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, одну людину поранено

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На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, одну людину поранено

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізовано 36-річного мешканця Куп'янська", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #пошкодження #харківська_область #обстріли

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