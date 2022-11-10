Події

07:54 10.11.2022

За добу на півдні знищено 125 окупантів, 8 одиниць техніки, склад із боєприпасами

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За добу на півдні знищено 125 окупантів, 8 одиниць техніки, склад із боєприпасами

За добу на південному напрямку українські військові знищили 125 людей особового складу агресора, 8 одиниць ворожої техніки, а також склад із боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Ворожі втрати за бойовий день становлять: 1️25 рашистів, 3 танки, 5 одиниць авто-бронетехніки і склад з боєприпасами в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у ніч на четвер.

Протягом дня окупанти завдали ракетного удару по звільненим територіям та населеним пунктам Бериславського району Херсонської області, в результаті одна людина загинула, ще 1 – поранено, зруйновано приватний будинок.

Окрім цього, противник двічі атакував українські позиції ударними БПЛА типу "Ланцет". Також було завдано ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Криворізькому районі, серед людей жертв немає.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилося до 12 одиниць, ракетоносіїв у складі немає.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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