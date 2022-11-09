Події

19:43 09.11.2022

Роботодавці використовують українську мову для пошуку співробітників у 84% випадків – опитування Work.ua

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Роботодавці використовують українську мову для пошуку співробітників у 84% випадків – опитування Work.ua

Роботодавці після початку повномасштабного вторгнення розмістили 84% вакансій на ресурсі Work.ua українською мовою та 13% – російською, такі результати представленого у середу жовтневого дослідження Work.ua.

"Найбільш українізованими є великі бізнеси: 96% з них розміщують вакансії українською мовою. Трохи менш українізовані представники мікробізнесу - вони розміщують 77% вакансій українською", - зазначили у компанії.

За її даними, використання державної мови зросло на 30%, а російської впало втричі.

Згідно з результатами опитування, російська мова домінувала у розміщених вакансіях до 2020 року, проте вже у 2021 році українська зрівнялася з нею. До жовтня 2022 року приблизно 38% вакансій розміщувалися російською мовою та 58% – українською, проте минулого місяця російську мову при пошуку співробітників використовували лише 13% роботодавців.

Як зазначає Work.ua, найбільш українізованим містом був і залишається Львів — там розмістили 97% вакансій українською у жовтні проти 87% у першому півріччі 2022 року, тоді як на другому місці Київ – 84% проти 55% раніше. Водночас, найвищу динаміку зростання української мови та падіння російської демонструють Дніпро, Харків та Одеса.

"Стосовно використання мови в резюме претендентів, то там ситуація дещо відрізняється: 66% резюме, створених у жовтні, - українською, 18% - англійською та 16% - російською", - йдеться в результатах опитування.

Українську мову частіше використовує молодь 16-25 років та кандидати 40-44 років – 68% та 69% відповідно. Молодь також демонструє мінімальне вживання російської – 15%, тоді як найбільше використовують російську кандидати 55+ – третина опитаних.

Уточнюється, що найбільше вакансій українською (88%) розміщують учасники опитування в категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки", найменше - 71% - в "IT, комп'ютери, інтернет", проте там найбільша кількість вакансій - 15% - англійською. Найбільше вакансій російською мовою (близько 18%) розміщено у "Робочих спеціальностях та виробництві".

 

 

Теги: #мова #роботодавці

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