Ткаченко про рішення експертної ради: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму ухвалила рішення про перебування у публічному просторі пам'яток Ватутіну та Щорсу, повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"Сьогодні на засіданні Експертної ради МКІП із подолання наслідків русифікації та тоталітаризму ухвалили важливі рішення. Спойлер: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що деталі ухваленого рішення будуть пізніше.