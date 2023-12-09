Події

08:13 09.12.2023

У Києві триває демонтаж пам'ятника Щорсу

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У Києві триває демонтаж пам'ятника Щорсу

У Києві комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника Щорсу, можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в суботу вранці.

"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. З монумента радянському діячу, розташованому в центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус. Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #памятник #демонтаж #київ #щорс

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