У Києві триває демонтаж пам'ятника Щорсу

У Києві комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника Щорсу, можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в суботу вранці.

"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. З монумента радянському діячу, розташованому в центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус. Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.