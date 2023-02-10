У Маріїнському парку демонтували частину постаменту з ім'ям Ватутіна

У Маріїнському парку демонтували частину постаменту пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну, на якому було гравірування з ім'ям, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Було багато запитань щодо того, що буде з написом по Ватутіну. Було трохи складніше з цим елементом, оскільки він виявився вагою в 24 тонни. Ось тільки завершили", - написав у фейсбуці директор департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Також він оприлюднив фото, на якому зображено сам процес демонтажу постаменту.

Як повідомлялося, 8 лютого у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, а 9 лютого - пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що пам'ятники Ватутіну та Чкалову перенесуть до Музею авіації.

Міністерство культури та інформаційної політики чекає від Київської міськдержадміністрації на визначення місця для перенесення пам'ятника Миколі Щорсу, щоб також провести його демонтаж.