Події

10:59 08.02.2023

Мінкультури визнало пам'ятники Ватутіну та Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до реєстру нерухомих пам'яток України

1 хв читати
Мінкультури визнало пам'ятники Ватутіну та Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до реєстру нерухомих пам'яток України

У Міністерстві культури та інформаційної політики визнали такими, що не підлягають внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, йдеться про пам'ятник радянському генералу армії Миколі Ватутіну в Маріїнському парку Києва та пам'ятник льотчику Валерію Чкалову на вул. Олеся Гончара у Києві.

"І хоча питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці пам'ятники з Переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати й перенести монументи", - заявляють у Мінкультури.

Теги: #памятники #київ #ватутін #чкалов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 07.02.2023
Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

19:26 07.02.2023
Глава оборонного відомства Німеччини зустрівся з Резніковим у Києві

Глава оборонного відомства Німеччини зустрівся з Резніковим у Києві

15:59 07.02.2023
Київ отримав гуманітарну допомогу від італійських партнерів - тенти, буржуйки та генератор

Київ отримав гуманітарну допомогу від італійських партнерів - тенти, буржуйки та генератор

08:47 06.02.2023
Сніг у Києві зранку прибирають 103 одиниці спецтехніки та понад 3,5 тис. комунальників

Сніг у Києві зранку прибирають 103 одиниці спецтехніки та понад 3,5 тис. комунальників

20:14 05.02.2023
Сніг у Києві чистять 38 бригад комунальників і 168 одиниць спецтехніки

Сніг у Києві чистять 38 бригад комунальників і 168 одиниць спецтехніки

16:07 03.02.2023
Київ отримав близько 20 млн грн від Метрополії Великого Парижа на добудову пішохідного мосту на Оболонський острів

Київ отримав близько 20 млн грн від Метрополії Великого Парижа на добудову пішохідного мосту на Оболонський острів

09:49 02.02.2023
Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

09:31 02.02.2023
Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

11:26 01.02.2023
Президент Австрії прибув до Києва

Президент Австрії прибув до Києва

08:55 01.02.2023
ДБР проводить обшук у керівництва податкової служби Києва - джерело

ДБР проводить обшук у керівництва податкової служби Києва - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 7 тис.

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

ОСТАННЄ

В Україні очікується зимова сонячна погода найближчими днями

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 7 тис.

До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

На Донеччині двох людей поранено внаслідок обстрілів РФ - ОВА

Японія з грудня 2022 року передала Україні 259 генераторів

РФ готується до нового наступу в Україні, але не має достатньої бойової могутності - ISW

На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА