Мінкультури визнало пам'ятники Ватутіну та Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до реєстру нерухомих пам'яток України

У Міністерстві культури та інформаційної політики визнали такими, що не підлягають внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, йдеться про пам'ятник радянському генералу армії Миколі Ватутіну в Маріїнському парку Києва та пам'ятник льотчику Валерію Чкалову на вул. Олеся Гончара у Києві.

"І хоча питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці пам'ятники з Переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати й перенести монументи", - заявляють у Мінкультури.