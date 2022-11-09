Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ у середу.

"Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

на слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

на бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.