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17:32 09.11.2022

Зеленський подякував керівництву ЄК за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофіндопомоги на EUR18 млрд

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Зеленський подякував керівництву ЄК за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофіндопомоги на EUR18 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву Єврокомісії в особі Урсули фон дер Ляєн за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофінансової допомоги на EUR18 млрд.

"Вдячний Єврокомісії та її президенту Урсулі фон дер Ляєн за оголошення про пакет фінансової підтримки у розмірі EUR18 млрд на 2023 рік. Це прояв справжньої солідарності з боку ЄС. Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до EUR18 млрд у новому форматі макрофінансової підтримки плюс для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни, яку проти країни веде Росія.

Теги: #єк #макрофіндопомога #зеленський

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