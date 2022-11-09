Зеленський подякував керівництву ЄК за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофіндопомоги на EUR18 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву Єврокомісії в особі Урсули фон дер Ляєн за пропозицію надати Україні у 2023 році пакет макрофінансової допомоги на EUR18 млрд.

"Вдячний Єврокомісії та її президенту Урсулі фон дер Ляєн за оголошення про пакет фінансової підтримки у розмірі EUR18 млрд на 2023 рік. Це прояв справжньої солідарності з боку ЄС. Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до EUR18 млрд у новому форматі макрофінансової підтримки плюс для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни, яку проти країни веде Росія.