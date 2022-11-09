51 університет з України відібрано на фінансування за програмою ЄС "Еразмус+"

51 університет з України відібрано на фінансування за програмою Європейського Союзу "Еразмус+", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"13 проєктів, у яких бере участь 51 університет та інші організації з України, було відібрано на фінансування за Програмою Європейського Союзу "Еразмус+" задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти. Загалом у конкурсі перемогли 145 проєктів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що Україна має найбільшу кількість проєктів у регіоні "Східного партнерства" і входить до 12 найкращих країн-учасниць програми.

Очікується, що проєкти сприятимуть реформам вищої освіти в Україні на основі провідних практик та досвіду партнерів із університетів країн-членів ЄС.

Згідно з повідомленням, грантодавцями-координаторами проєктів є чотири українські університети: Буковинський державний медичний університет, Національний університет "Львівська політехніка", Державний університет "Житомирська політехніка", Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Також партнерство об'єднує шість переміщених університетів із тимчасово окупованих територій, п'ять університетів є партнерами в трьох проєктах: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (переміщений), Національний університет "Чернігівська політехніка", Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Національний університет "Львівська політехніка".

Серед профінансованих проєктів дев’ять національних і чотири міжнародні. Серед проєктних команд – 65 партнерів із 24 країн, які представляють Австрію, Албанію, Бельгію, Вірменію, Грецію, Грузію, Естонію, Іспанію, Італію, Казахстан, Латвію, Литву, Молдову, Німеччину, Польщу , Португалію, Словаччину, Словенію, Туреччину, Узбекистан, Хорватію, Чехію, Чорногорію, Швецію", - йдеться в повідомленні.

"Еразмус+" – програма Європейського Союзу, яка через підтримку навчання протягом життя працює задля освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян Євросоюзу та поза його межами у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.