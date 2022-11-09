Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Черговий саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, анонсував генеральний секретар організації Північноатлантичного договору Єнс Столтерберг.

"Я радий повідомити, що наступна зустріч глав держав та урядів країн НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року", - оприлюднив дати генсек у середу, повідомляє штаб-квартира Альянсу.

Столтенберг констатував, що союзники "зіштовхуються із найбільш складним і непередбачуваним безпековим середовищем із часів холодної війни". "Зустріч у Вільнюсі надасть главам держав та урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони й розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - додав він.

Генсек також зазначив, що "в епоху зростання стратегічної конкуренції трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою в рамках НАТО, як і раніше, має важливе значення для безпеки нашого мільярда громадян". "Я вдячний Литві за проведення нашого саміту. Литва є важливим союзником НАТО. Як сторона, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечити сильне стримування і захист для всього Альянсу. Я з нетерпінням чекаю на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголосив Столтенберг.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у свою чергу: "Ми дуже пишаємося, що можемо провести саміт НАТО у Вільнюсі, який, як ми сподіваємось, стане святом перемоги. Для того щоб це сталося, ми закликаємо наших партнерів не лише продовжувати, а й збільшувати допомогу Україні".

Литовський президент Гітанас Науседа написав у соцмережі "Твіттер", що з нетерпінням чекає на можливість привітати в столиці союзників і однодумців.

Він наголосив, що, обравши Вільнюс для проведення саміту, Альянс виявляє увагу до питань безпеки східного флангу та посилає потужний сигнал про те, що гарантування безпеки Балтійського регіону є важливим для НАТО загалом.

"Водночас це визнання та оцінка Литви як надійного союзника, який виконує договірні зобов'язання. Лідери всіх країн НАТО, що зберуться в столиці Литви, ухвалять рішення, пов'язані зі зміцненням безпеки всіх нас і наших союзників", - зазначив Ландсбергіс.

За повідомленням МЗС Литви, Столтенберг подякував литовській стороні за готовність прийняти у себе цю важливу зустріч.

Саміт НАТО відбудеться в Литві вперше, очікується прибуття делегацій високого рівня союзників та партнерів Альянсу. Порядок денний зустрічі у Вільнюсі буде зосереджений на зміцненні колективної оборони та стримуванні з боку Альянсу, а також на збільшенні допомоги Україні. Союзники обговорюватимуть також пріоритети та потреби в оборонних інвестиціях.

Очікується, що Фінляндія та Швеція вперше візьмуть участь у саміті НАТО у Вільнюсі як повноправні члени.

Наразі із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, яких обвинувачують у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.