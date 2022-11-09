Абсолютна більшість українців вважають, що в тій чи іншій формі залучені в боротьбу з агресором - соцопитування КМІС

Більшість українців почуваються частиною національного опору російським окупантам, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня.

"Більшість українців – 60% – почуваються частиною національного опору (з них 43% повністю почуваються частиною, а 17% – скоріше почуваються). Ще 32% почуваються хоча б частково долученими до опору ворогові. Водночас лише 4% респондентів скоріше або абсолютно не почуваються частиною опору ворогові", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому за результатами досліджень.

Респонденти на запитання "Наскільки ви особисто почуваєтеся частиною національного опору ворогові"? давали відповідь за шкалою від 0 до 10, де 0 означало "абсолютно не почуваюся", 5 - "частково почуваюся", а 10 - "повністю почуваюся частиною національного опору".

Залежно від місця проживання респондентів із заходу на схід знижувалася частка тих, хто почувається частиною національного опору з 68% до 48%, переважно за рахунок зростання з 26% до 38% частки тих, хто давав проміжні оцінки. При цьому навіть на сході частиною національного опору не почуваються не більше ніж 6% опитаних.

Серед тих, хто обрав українську мову для інтерв'ю, 63% почуваються частиною опору проти 42% серед тих, хто обрав російську мову. Водночас серед останніх більше відчувають часткову приналежність - 45% проти 30%. І в обох категоріях не почувається частиною національного опору абсолютна меншість опитаних: 4% і 7% відповідно.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1000 респондентів на територіях, контрольованих владою України до 24 лютого. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% і 1,5% для показників, близьких до 5%.