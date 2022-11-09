Події

11:46 09.11.2022

Абсолютна більшість українців вважають, що в тій чи іншій формі залучені в боротьбу з агресором - соцопитування КМІС

2 хв читати
Абсолютна більшість українців вважають, що в тій чи іншій формі залучені в боротьбу з агресором - соцопитування КМІС

Більшість українців почуваються частиною національного опору російським окупантам, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня.

"Більшість українців – 60% – почуваються частиною національного опору (з них 43% повністю почуваються частиною, а 17% – скоріше почуваються). Ще 32% почуваються хоча б частково долученими до опору ворогові. Водночас лише 4% респондентів скоріше або абсолютно не почуваються частиною опору ворогові", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому за результатами досліджень.

Респонденти на запитання "Наскільки ви особисто почуваєтеся частиною національного опору ворогові"? давали відповідь за шкалою від 0 до 10, де 0 означало "абсолютно не почуваюся", 5 - "частково почуваюся", а 10 - "повністю почуваюся частиною національного опору".

Залежно від місця проживання респондентів із заходу на схід знижувалася частка тих, хто почувається частиною національного опору з 68% до 48%, переважно за рахунок зростання з 26% до 38% частки тих, хто давав проміжні оцінки. При цьому навіть на сході частиною національного опору не почуваються не більше ніж 6% опитаних.

Серед тих, хто обрав українську мову для інтерв'ю, 63% почуваються частиною опору проти 42% серед тих, хто обрав російську мову. Водночас серед останніх більше відчувають часткову приналежність - 45% проти 30%. І в обох категоріях не почувається частиною національного опору абсолютна меншість опитаних: 4% і 7% відповідно.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1000 респондентів на територіях, контрольованих владою України до 24 лютого. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% і 1,5% для показників, близьких до 5%.

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 03.11.2022
Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

11:22 25.10.2022
Дедалі більше українців переконані, що РФ не застосує ядерну зброю – соцопитування "Рейтингу"

Дедалі більше українців переконані, що РФ не застосує ядерну зброю – соцопитування "Рейтингу"

10:48 25.10.2022
В Україні продовжує зростати частка тих, хто вважає правильним розвиток справ у країні - соцопитування "Рейтингу"

В Україні продовжує зростати частка тих, хто вважає правильним розвиток справ у країні - соцопитування "Рейтингу"

10:06 25.10.2022
Українці назвали найбільш дружніми країнами Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду – соцопитування

Українці назвали найбільш дружніми країнами Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду – соцопитування

10:58 24.10.2022
Більшість українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти РФ, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати інфраструктуру, – соцопитування КМІС

Більшість українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти РФ, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати інфраструктуру, – соцопитування КМІС

12:24 14.10.2022
Тарас Шевченко, Володимир Зеленський та Богдан Хмельницький очолили народний рейтинг видатних українців усіх часів – опитування

Тарас Шевченко, Володимир Зеленський та Богдан Хмельницький очолили народний рейтинг видатних українців усіх часів – опитування

12:47 13.10.2022
Майже половина опитаних українців вважають діяльність Степана Бандери скоріше позитивною для України

Майже половина опитаних українців вважають діяльність Степана Бандери скоріше позитивною для України

12:43 13.10.2022
Понад половина опитаних українців вважають діяльність УПЦ (МП) такою, що сприяє російській агресії - опитування

Понад половина опитаних українців вважають діяльність УПЦ (МП) такою, що сприяє російській агресії - опитування

12:17 13.10.2022
Майже 57% опитаних українців позитивно ставляться до перейменування пов'язаних із Росією, СРСР та Російською імперією топонімів

Майже 57% опитаних українців позитивно ставляться до перейменування пов'язаних із Росією, СРСР та Російською імперією топонімів

12:13 13.10.2022
Майже 16% українців все ще вважають розпад СРСР скоріше поганою подією - опитування

Майже 16% українців все ще вважають розпад СРСР скоріше поганою подією - опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Знання казахської мови мають намір зробити обов'язковим для претендентів на набуття громадянства Казахстану

Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

Старт американської місії Artemis 1 до Місяця перенесено на 16 листопада - NASA

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

51 університет з України відібрано на фінансування за програмою ЄС "Еразмус+"

Напередодні зими місцева влада має максимально прискорити всі виплати переселенцям - Верещук

Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА