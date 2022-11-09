Події

08:49 09.11.2022

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

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На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів і поранили 11 людей, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 8 листопада стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ще 11 людей в області отримали поранення.

Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох убитих росіянами під час окупації - в Ямполі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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