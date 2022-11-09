За добу на півдні було знищено 55 окупантів, 17 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

За добу українські військові знищили на південному напрямку 55 людей особового складу агресора, 17 одиниць техніки та 2 склади ворожих боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Встановлено, що ворог втратив 55 рашистів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки і Костромки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог 4 рази атакував українські позиції авіацією, у відповідь отримав 11 контрударів по системах протиповітряної оборони та районах зосередження ворожих сил і техніки.

Також у другій половині дня вівторка ворог бив із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району. Пошкоджено кілька господарських споруд. Без людських втрат.

Крім того, окупанти продовжують мародерство та знищення цивільної інфраструктури у населених пунктах, де евакуювалися місцеві.

"Випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють, переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх та історичних цінностей. А неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та обладнання сонячної електростанції", - зазначили у командуванні.

Крім того, окупанти посилюють поліцейський терор, вишукуючи активістів сил опору, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей за умов демонтажу веж мобільного зв'язку.