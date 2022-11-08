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20:03 08.11.2022

Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення правил під час запуску безпілотників

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Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення правил під час запуску безпілотників

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді передбачити штрафи у розмірі від 1020 до 8500 грн за порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотних повітряних суден.

Відповідний законопроєкт №8186 зареєстрований у парламенті.

Уряд вважає за необхідне внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни, а саме доповнити статтю 111 новими нормами щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотного повітряного судна (БВС) та вчинення такого правопорушення повторно протягом року.

Так, порушення, що містять створення радіоперешкод або БВС правоохоронних органів при забезпеченні громадського порядку та безпеки, протидії правопорушенням, охороні прав і свобод людини, зможуть спричинити накладення штрафу у розмірі від 60 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 1020 грн до 6800 грн. При цьому за повторне протягом року вчинення будь-якого із зазначених порушень передбачатиметься штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (6800-8500 грн.) з конфіскацією безпілотника.

 

 

Теги: #штрафи #безпілотники

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