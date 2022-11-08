Шмигаль: Близько 60% всіх об'єктів у країні вже підключено до тепла

Близько 60% усіх об’єктів у країні вже підключено до тепла, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Опалювальний сезон розпочався, незважаючи на обстріли, диверсії, кібератаки, які здійснює Росія. Близько 60% усіх об’єктів у країні вже підключено до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більше ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими.

"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо переговори з міжнародними партнерами щодо доставки в Україну необхідного обладнання та техніки, щоб швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - сказав він.