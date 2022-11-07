Події

21:05 07.11.2022

"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників

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"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників

КП "Харківські теплові мережі" використовують старі труби, які вже відслужили свій термін, для виробництва печей-"буржуйок", повідомляє пресслужба Харківської міської ради в понеділок.

"Розробив модель пічки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко, який не лише виконав креслення пічки, але й сам зварив кілька штук у вихідні. Одна з них уже встановлена в пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, забезпечена ручками. На плоскій поверхні можна готувати їжу", - йдеться у повідомленні.

КП "Харківські теплові мережі" планує виготовити буржуйки для 80 пунктів обігріву для городян та ще 41 пічку для власних співробітників, які мають виконувати свою роботу за будь-яких умов.

Крім того, на підприємстві заготовляють тверде паливо та виробляють лавки для пунктів обігріву.

 

 

Теги: #харків #обігрів #пічка

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