Українські ядерники не виявили радіоактивного забруднення в Іванківській та Поліській громадах на Київщині після окупантів

Фахівці держпідприємства "Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) не виявили на територіях Іванківської та Поліської громад (Київська обл.) радіоактивного забруднення після перебування там російських окупантів.

"За результатами обстеження не виявлено радіоактивного забруднення об'єктів, приміщень та ділянок, яке могло бути пов'язане з діяльністю окупантів", - повідомило підприємство на своєму сайті.

Фахівці ДНТЦ ЯРБ обстежили Іванківську та Поліську громади 24-27 жовтня 2022 року у складі екіпажу мобільної радіологічної лабораторії RanidSONNI.

"Обстеження виконувалося з метою виявлення радіоактивного забруднення і радіоактивних матеріалів, які могли бути винесені окупантами за межі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення у результаті порушення режиму радіаційної безпеки", - пояснюється в повідомленні.

При цьому обстеження охопило навчальні заклади, медичні заклади, місця загального користування, приватні садиби, дороги, вулиці, предмети військового призначення та побуту.

У повідомленні також зазначено, що роботи з радіаційного обстеження проводяться в рамках проєкту "SURVEY-Обстеження", метою якого є виявлення та зменшення ризиків опромінення населення внаслідок контакту з джерелами випромінювання/радіоактивним забрудненням, а також послаблення занепокоєння населення через уявні ризики, пов'язані з перебуванням окупантів у зоні відчуження.