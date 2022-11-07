Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Для президента РФ Володимира Путіна сьогодні спроможність контролювати Крим менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад, і це триває вже понад пів року, а Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього немає Києва, у нього немає Одеси, він не зміг цього всього взяти. Крим видається дещо невизначеним. Крим насправді менш визначений, ніж був до того, як це почалося. Жодне з них не звучить для мене як перемога. Звісно, жахливі речі все ще відбуваються, і українці все ще втрачають життя, люди без води та без світла. Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Так посол відповіла на запитання, що дає їй підстави вірити, що Україна повністю переможе Росію і поверне свої території.

Сіммонс наголосила, що Збройні сили України показали себе не просто рішучими, не просто стійкими, а і неймовірно вправними.

"А Збройні сили Росії - це буквально протилежність вправності. Українці знають свою місцевість, вивчили ворога. Росіяни набагато гірше знають цю місцевість і відмовляються від вивчення ворога", - додала вона.

Британський посол зазначила, що це не просто питання розміру й можливостей, це також питання хитрості та розуму.

"І, звісно, є запитання до кожного українця, яке я завжди ставлю, - вони кажуть, що не мають вибору. Росіяни мають вибір, вони можуть зупинитися завтра і повернутися додому. Українці, якщо вони зупиняться, - це буде все, вони втратять країну", - наголосила Сіммонс.