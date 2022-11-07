За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 76 460 людей особового складу, 2 771 танк, 5 630 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 76 460 (+530) осіб ліквідовано, танків ‒ 2771 (+6) од., бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од., артилерійських систем – 1782 (+1) од., РСЗО – 391 (+0) од., засобів ППО ‒ 202 (+0) од., літаків – 277 (+0) од., вертольотів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7), крилатих ракет ‒ 399 (+0), кораблів/катерів ‒ 16(+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 4199 (+8) од., спеціальної техніки ‒ 157 (+2) од.", - ідеться в повідомленні.