Події

09:34 07.11.2022

За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

1 хв читати
За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 76 460 людей особового складу, 2 771 танк, 5 630 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 76 460 (+530) осіб ліквідовано, танків ‒ 2771 (+6) од., бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од., артилерійських систем – 1782 (+1) од., РСЗО – 391 (+0) од., засобів ППО ‒ 202 (+0) од., літаків – 277 (+0) од., вертольотів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7), крилатих ракет ‒ 399 (+0), кораблів/катерів ‒ 16(+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 4199 (+8) од., спеціальної техніки ‒ 157 (+2) од.", - ідеться в повідомленні.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 07.11.2022
Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

07:42 07.11.2022
Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

07:40 07.11.2022
За добу на півдні було знищено 14 окупантів, 3 одиниці техніки

За добу на півдні було знищено 14 окупантів, 3 одиниці техніки

07:01 07.11.2022
У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

21:38 06.11.2022
Росія концентрує сили для ударів по інфраструктурі. Готуємось відповідати

Росія концентрує сили для ударів по інфраструктурі. Готуємось відповідати

20:16 06.11.2022
Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

11:07 06.11.2022
За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

07:01 06.11.2022
За добу на півдні було знищено 57 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу на півдні було знищено 57 окупантів, 7 одиниць техніки

20:09 05.11.2022
Російські війська не змогли знищити жодної системи HIMARS в Україні

Російські війська не змогли знищити жодної системи HIMARS в Україні

19:35 05.11.2022
Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

ОСТАННЄ

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

У Херсонській області збито російський штурмовик Су-25

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

Російські війська з ранку атакували Запорізький район - К.Тимошенко

Україна прийняла головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Ворог обстріляв Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА