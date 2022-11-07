Події

09:19 07.11.2022

Російські війська з ранку атакували Запорізький район - К.Тимошенко

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Російські війська з ранку атакували Запорізький район - К.Тимошенко

Російські війська з ранку понеділка атакували Запорізький район, є загиблий, зруйновано інфраструктуру, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З 7 ранку російські терористи почали обстріл с. Кущове Запорізького району. Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів і приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, за минулу добу окупанти продовжували тероризувати Запорізьку область. Зокрема, зафіксовано 52 обстріли. Одна людина загинула.

Також ворог зруйнував 16 об'єктів цивільної інфраструктури.

Теги: #обстріл #запорізька

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