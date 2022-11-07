Російські війська з ранку атакували Запорізький район - К.Тимошенко
Російські війська з ранку понеділка атакували Запорізький район, є загиблий, зруйновано інфраструктуру, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"З 7 ранку російські терористи почали обстріл с. Кущове Запорізького району. Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів і приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, за минулу добу окупанти продовжували тероризувати Запорізьку область. Зокрема, зафіксовано 52 обстріли. Одна людина загинула.
Також ворог зруйнував 16 об'єктів цивільної інфраструктури.