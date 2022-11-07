Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

Понад 10 країн уже підтримали програму підготовки українських військовослужбовців, започатковану Великою Британією, сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс.

"Результат, який я вважаю справді значущим, це кількість країн, які підтримали програму тренувань. Це до восьми країн нині, що є фантастичним альянсом з Європи, а також Нова Зеландія, Австралія, США, Канада", - сказала вона.

За її словами, "кожен бачить ефективність, кожен бачить, наскільки швидко реагують українські війська, які приїжджають та проходять підготовку. Вони вбирають навички так, що це справді надихає. Але вони також бачать, як швидко вони можуть пройти тренування".

"Навчання триватиме, поки ми не досягнемо цієї мети. Вже йдеться про те, як це може розвиватися, зокрема, де ще можуть проходити тренування, а також більш складні рівні підготовки. Але для того, щоб забезпечити базову підготовку для людей , які раніше її не проходили, це справді добре", - сказала Сіммонс.

Вона зазначила, що тренування для українських військових у Великій Британії вже пройшли 6 тис. осіб.

Британський посол звернула увагу, що Сполучене Королівство є другим найбільшим спонсором підтримки України після США.

"Близько 4 тижнів тому ми надали системи ППО. Ми надали більше артилерії. Ми весь час розглядаємо, як адаптувати наявний запас, щоб українці могли використовувати його для захисту від останньої хвилі атак. Містер Воллес добре усвідомлює, що потрібно", - розповіла вона.

Сіммонс наголосила, що британська військова допомога Україні становить 2,3 мільярда фунтів.

"На початку процесу ми надали NLAW. Звичайно, всі бачили, коли вони прибули в Україну і як ефективно Збройні Сили використовують їх. Відтоді ми надавали протитанкову зброю тощо. Ми допомогли убезпечити узбережжя Чорного моря, давали миношукачі тощо. д. Отже, ми просто продовжуємо йти таким чином, щоб справа була не лише в кількості, а й щоб те, що ми надаємо, було відповідним до ситуації", - зазначила вона.

Крім того, Сіммонс звернула увагу на те, що Британія задоволена контролем, який має над діапазоном допомоги, яку надає Україні.

"Так, я знаю про занепокоєння США. У мене немає таких побоювань. Ми задоволені контролем, який у нас є над діапазоном допомоги, яку ми надаємо. І я не думаю, що нам потрібне щось більше", - заявила вона.

Дипломат повідомила, що британсько-українські проєкти будівництва військових кораблів для ВМС України та двох баз ВМС України, започатковані перед повномасштабною війною РФ, все ще перебувають у стадії розробки.

"Однак, звичайно, великим пріоритетом наразі є робота, яку ми робимо, щоб допомогти зберегти Чорне море відкритим для Зернової угоди та допомогти ВМС захистити себе прямо зараз. Забезпечення правильного обладнання, яке допоможе це зробити, має більший пріоритет. Але угода все ще існує", - сказала Сіммонс.