Події

07:58 07.11.2022

У результаті ворожого артобстрілу горів приватний будинок у Дворічній на Харківщині

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У результаті ворожого артобстрілу горів приватний будинок у Дворічній на Харківщині

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснили 26 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, пов'язаних із веденням бойових дій.

"Близько 8:00 ворог завдав артилерійського удару по селищу Дворічна. Після влучення до одного з приватних будинків там сталися значні руйнування і виникла пожежа", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вогонь охопив близько 150 кв.м. О 9:15 рятувальникам вдалося його ліквідувати та врятувати сусідній будинок.

Крім того, рятувальники 7 разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 352 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.

 

 

Теги: #харківська_область #артобстріл #наслідки

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