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07:42 07.11.2022

Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

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Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

Загрози російських військ з боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації в Молдові, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У сусідній з Одещиною та Вінниччиною Молдові прихильники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести. Таким чином, росія використовує прихованих агентів спецслужб, що працюють під прикриттям, для розхитування ситуації в країні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що "боячись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне невдоволення людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік".

У командуванні наголошують, що ці соціально-політичні авантюри не мають успіху, оскільки російські війська не мають критичної загрози з боку Придністров'я.

"Але Сили оборони України ретельно моніторять ситуацію", - підсумували в ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #рф #молдова #придністровя

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