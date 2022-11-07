Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

Загрози російських військ з боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації в Молдові, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У сусідній з Одещиною та Вінниччиною Молдові прихильники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести. Таким чином, росія використовує прихованих агентів спецслужб, що працюють під прикриттям, для розхитування ситуації в країні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що "боячись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне невдоволення людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік".

У командуванні наголошують, що ці соціально-політичні авантюри не мають успіху, оскільки російські війська не мають критичної загрози з боку Придністров'я.

"Але Сили оборони України ретельно моніторять ситуацію", - підсумували в ОК "Південь".