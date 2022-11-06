У Скадовському районі на Херсонщині знищено склад із боєприпасами

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено склад із боєприпасами, повідомило оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у соцмережі "Фейсбук".

Зазначається, що корабельне угруповання окупаційного флоту в Чорному морі наразі складається з трьох кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія.

"Загрози та ризики війни залишаються актуальними, незважаючи на спроби ворога створювати інші інформаційні враження", - наголошується в повідомленні.