Події

14:27 06.11.2022

У Скадовському районі на Херсонщині знищено склад із боєприпасами

1 хв читати
У Скадовському районі на Херсонщині знищено склад із боєприпасами

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено склад із боєприпасами, повідомило оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у соцмережі "Фейсбук".

Зазначається, що корабельне угруповання окупаційного флоту в Чорному морі наразі складається з трьох кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія.

"Загрози та ризики війни залишаються актуальними, незважаючи на спроби ворога створювати інші інформаційні враження", - наголошується в повідомленні.

Теги: #херсонщина #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 31.10.2022
На Херсонщині збито ворожий гелікоптер Ка-52

На Херсонщині збито ворожий гелікоптер Ка-52

22:34 28.10.2022
Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

20:54 27.10.2022
Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

19:02 27.10.2022
Поліція за добу задокументувала 44 злочини російських окупантів проти мирного населення Херсонщини

Поліція за добу задокументувала 44 злочини російських окупантів проти мирного населення Херсонщини

10:36 27.10.2022
Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

11:46 23.10.2022
РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

18:45 13.10.2022
НАТО збільшує запаси боєприпасів та обладнання – Столтенберг

НАТО збільшує запаси боєприпасів та обладнання – Столтенберг

08:04 09.10.2022
У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині ліквідовано ворожий склад боєприпасів

У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині ліквідовано ворожий склад боєприпасів

15:26 06.10.2022
Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

Із 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку

06:59 06.10.2022
За добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено три населені пункти

За добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено три населені пункти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" має терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - джерело

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

В Україні створять флот морських дронів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

ОСТАННЄ

Урятовано 26 пасажирів танзанійського літака, який упав в озеро Вікторія

За минулий тиждень окупанти випустили 906 українців, котрі їхали в Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, - мер Мелітополя

У Запорізькій області дві ворожі ракети вибухнули поблизу населеного пункту, люди й цивільна інфраструктура не постраждали

"Енергоатом" має терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - джерело

Понад 464 тис. українців узяли участь в опитуванні щодо членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

Танзанійський пасажирський літак із 53 людьми на борту впав в озеро Вікторія - ЗМІ

На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, влучили в об'єкт інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА