У Скадовському районі на Херсонщині знищено склад із боєприпасами
У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області знищено склад із боєприпасами, повідомило оперативне командування "Південь".
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. У Скадовському районі Херсонщини знищено склад із боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у соцмережі "Фейсбук".
Зазначається, що корабельне угруповання окупаційного флоту в Чорному морі наразі складається з трьох кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія.
"Загрози та ризики війни залишаються актуальними, незважаючи на спроби ворога створювати інші інформаційні враження", - наголошується в повідомленні.