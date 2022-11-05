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20:55 05.11.2022

Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

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Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю, 4 листопада, з метою збереження унікальних наукових об'єктів, які мають виняткове значення для української та світової науки, надав статус національного надбання 8 об'єктам, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Так, до Державного реєстру наукових об'єктів, які є національним надбанням, було внесено навчально-науково-випробувальну лабораторію швидкісних автомобілів імені В. К. Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді.

Крім того, статус національного надбання набули гербарій державного вузу "Національний лісотехнічний університет України", колекція фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка, колекція рідкісних і зникаючих видів рослин степових екосистем України Криворізького ботанічного саду НАН України та колекція мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної академії аграрних наук України

Також до реєстру було внесено комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температур Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму НАН України та МОН, і геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у рамках Канівського природного заповідника навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Збереження таких унікальних наукових об'єктів є пріоритетним завданням держави, адже їхня втрата може мати серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства", - наголосили в міністерстві.

 

 

Теги: #кабмін #наукові_обєкти

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