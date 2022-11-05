На Одещині викрили організаторів каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Міграційної поліції викрили групу осіб, які незаконно переправляли громадян України за кордон, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"При реалізації оперативної інформації, на околиці с. Горячівка прикордонники виявили двох громадян України, які планували перетнути кордон. З'ясувалося, що 36-річний місцевий житель допомагав військовозобов'язаному, 22-річному жителю Дніпропетровщини, незаконно перетнути кордон. Як стало відомо, молода людина зконтактувала з організатором переміщення через групу у соцмережах", - зазначається у повідомленні.

Вартість незаконного перетину кордону організатори оцінили у $4500.

Ухилянт прибув із м. Одеса до прикордонного району, де зустрівся з переправником, який кілька годин ховав його у підвалі свого будинку. Потім він проінструктував його і вказав напрямок руху, проте реалізації задуму перешкодили прикордонники.

Також під час подальшої перевірки правоохоронці встановили ще двох осіб, мешканців с. Соболівка Подільського району, які найімовірніше причетні до переправлення мешканця Дніпропетровської області.

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру про вчинення злочину за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, що передбачає позбавлення волі строком від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.