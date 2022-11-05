Події

19:20 05.11.2022

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, сказав він у відеозверненні у суботу.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати і далі звільнятимемо нашу землю", - сказав він.

Також, зазначив він, "дуже докладно проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі".

"Особливо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є досить значні результати в цьому, відсоток збитків став меншим, але є ще над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і робитимемо для цього й надалі все можливе і неможливе", - сказав Зеленський, додавши: "Найближчими тижнями очікуємо на добрі новини з ППО та ПРО для України".

 

 

Теги: #ставка #засідання #зеленський

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