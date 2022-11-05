У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

Рятувальники загасили пожежу в адміністративно-складській будівлі в Дарницькому районі Києва, повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

"5 листопада о 10:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на вул.Колекторній, що у Дарницькому районі столиці. До місця виклику були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибутті було встановлено, що в адміністративно-складській будівлі в кімнаті відпочинку виникла пожежа", - йдеться в повідомленні в Facebook

О 10:42 загоряння на площі 45 кв.було локалізовано, а о 10:52 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено меблі, особисті речі, розібрано 20 кв.м покрівлі. Жертв і постраждалих немає.