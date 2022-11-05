Події

14:11 05.11.2022

У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

1 хв читати
У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

Рятувальники загасили пожежу в адміністративно-складській будівлі в Дарницькому районі Києва, повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

"5 листопада о 10:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на вул.Колекторній, що у Дарницькому районі столиці. До місця виклику були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибутті було встановлено, що в адміністративно-складській будівлі в кімнаті відпочинку виникла пожежа", - йдеться в повідомленні в Facebook

О 10:42 загоряння на площі 45 кв.було локалізовано, а о 10:52 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено меблі, особисті речі, розібрано 20 кв.м покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

Теги: #склад #київ #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 05.11.2022
На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

15:50 04.11.2022
Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

08:23 04.11.2022
Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

11:10 03.11.2022
Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

08:08 02.11.2022
У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку

У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку

08:27 01.11.2022
У Києві повністю відновили водопостачання

У Києві повністю відновили водопостачання

17:50 31.10.2022
У Києві повернули світло до третини знеструмлених зранку квартир, воду – до половини, роботи тривають – мер

У Києві повернули світло до третини знеструмлених зранку квартир, воду – до половини, роботи тривають – мер

14:23 31.10.2022
У київському метро з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів - КМДА

У київському метро з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів - КМДА

12:32 31.10.2022
Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

У Луганській області дві найважчі ділянки - Кремінський і Сватівський напрямки

За добу ЗСУ знищили 18 повітряних цілей противника – Повітряні сили

ЗС України за добу збили два вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе

ОСТАННЄ

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

Вихованців Олешківського дитбудинку Херсонської області депортували до Криму - омбудсмен

Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II

СБУ викрили ще одного колаборанта - колишнього заступника начальника Херсонської митниці

У Польщі почалися військові навчання Puma-22

Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

Прокуратура АРК повідомила про підозри двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду"

Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

Резніков направив Зеленському, Стефанчуку і Шмигалю звіт про основні результати команди Міноборони за рік на посаді міністра

У неділю у східних та північно-східних областях України 2-3° морозу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА