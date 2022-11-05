У Луганській області дві найважчі ділянки - Кремінський і Сватівський напрямки

У Луганській області найважчими ділянками зараз є Кремінський і Сватівський напрямки, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян; кількість обстрілів на добу йде на сотні", - сказав він в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ОВА.

За словами Гайдая, упродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Також він зазначив, що Сєвєродонецьк ніхто не відновлює, а в порожні квартири заселяють військових.

"З будинків, де залишилося хороше майно – окупанти вантажівками вивозять у напрямку Луганська", - сказав Гайдай.