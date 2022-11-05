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09:23 05.11.2022

За добу ЗСУ знищили 18 повітряних цілей противника – Повітряні сили

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За добу ЗСУ знищили 18 повітряних цілей противника – Повітряні сили

Минулої доби Повітряними силами ЗСУ збито 18 повітряних цілей, зокрема 2 крилаті ракети "Калібр".

"Збито два вертольоти Ка-52, дві крилаті ракети "Калібр", 11 БПЛА "Shahed-136" і три БПЛА оперативно-тактичного рівня", – йдеться у зведенні в суботу вранці.

Зокрема, 4 листопада, близько 16.00, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

У нічний час на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52.

Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено 11 дронів-камікадзе "Shahed-136" та 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В інформації зазначили, що до знищення повітряних цілей залучалися сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Теги: #знищення #противник #цілі #повітряні_сили

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