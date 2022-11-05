На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області, розташованих поблизу кордону з РФ та лінії зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с.Осинове Куп'янського району в результаті обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Протягом доби постраждалих цивільних унаслідок російських обстрілів не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.