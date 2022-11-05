Події

08:55 05.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

1 хв читати
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 799,3 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 799,3 га. Вилучено 25 086 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 301", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2435 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2145) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 245 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 361 машину.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 10 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 05.11.2022
На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

20:24 04.11.2022
У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

19:41 04.11.2022
На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

15:50 04.11.2022
Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

10:54 04.11.2022
На Харківщині затримали депутата селищної ради, який під час окупації вивозив зерно в РФ, – СБУ

На Харківщині затримали депутата селищної ради, який під час окупації вивозив зерно в РФ, – СБУ

08:19 04.11.2022
На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

07:08 03.11.2022
Окупанти обстріляли Київський район Харкова, інформації про жертв та постраждалих немає

Окупанти обстріляли Київський район Харкова, інформації про жертв та постраждалих немає

19:09 02.11.2022
Окупанти обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

Окупанти обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

09:05 02.11.2022
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

08:56 02.11.2022
На Харківщині в результаті обстрілів горіли приватні будинки, господарські споруди та лікувальна установа

На Харківщині в результаті обстрілів горіли приватні будинки, господарські споруди та лікувальна установа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 18 повітряних цілей противника – Повітряні сили

ЗС України за добу збили два вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

ОСТАННЄ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 600 військових, 8 танків, 4 артсистеми, 12 БПЛА - Генштаб ЗСУ

За добу ЗСУ знищили 18 повітряних цілей противника – Повітряні сили

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло три людини, вісім – поранено

ЗС України за добу збили два вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе

Уночі росіяни обстріляли ракетами С300 вільнянщину у Запорізькій області

Ворог обстріляв Нікопольський район із "градів" і важкої артилерії, ППО збила дрон-камікадзе

Group DF від початку війни направила українцям, ЗС України та ТрО понад півмільярда гривень

За добу окупанти випустили 70 мін та снарядів по чотирьох громадах Сумської області

За добу на південному напрямку ЗС України знищили чотири зенітні та артилерійські установки та три склади боєприпасів противника у Бериславському та Херсонському районах

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА