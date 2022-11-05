Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

У Рівному невідомий кинув гранату на дитячому майданчику, попередньо травмувалися четверо людей, із них одна малолітня дитина, повідомили в поліції області.

"Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, близько 21:00. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок. За попередньою інформацією - постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці у п'ятницю.

На місці події працюють керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

"Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці", – уточнили у поліції регіону.