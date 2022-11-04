Події

19:41 04.11.2022

На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

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На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

Станом на 4 листопада у Харківській області працює 64% котелень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Опалення подали майже в 40% житлових будинків. У 7 громадах – 100% багатоповерхівок із теплом. До теплопостачання підключено 97% закладів охорони здоров'я, у 19 громадах – 100%", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про ситуацію на деокупованих територіях, він зазначив, що в Ізюмі з 22 котелень планується запустити 9 (1 – обігріватиме лікарню, 8 котелень – 64 багатоповерхові житлові будинки). У Балаклії планується підключити 6 котелень, які опалюють 106 житлових будинків.

Синєгубов повідомив також, що у Вовчанську 17 котелень готові працювати на альтернативному паливі (газопостачання, яке здійснювалося з території Росії, припинено), але зараз влада розглядає питання про доцільність підключення будинків до централізованого опалення

"Однак, через постійні обстріли, населення поступово їде. За попередніми даними, там залишилося 4 тисячі осіб, до війни було 17 тисяч. Зараз вирішуємо питання про доцільність підключення будинків до централізованого опалення", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #опалення #харківська_область

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