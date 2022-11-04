США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

Сполучені Штати нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на суму $400 млн, повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю.

За її словами, до зазначеного пакету увійде оплата ремонту 45 чеських танків Т-72 (ремонт ще 45 таких танків оплатять Нідерланди), 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, а також 1100 дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

Сінгх висловила впевненість, що перші відремонтовані танки будуть направлені в Україну вже в грудні, однак точних термінів завершення постачання вона не має. Заступник спікера Міноборони США зазначила, що зазначені танки були включені до пакету через те, що українські військові вже вміють ними керувати.

Вона також повідомила, що до пакету військової допомоги входять зенітні ракетні комплекси середньої дальності Hawk, які дають змогу знищувати ворожі літаки та ракети.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже подякував США за черговий пакет військової допомоги, зазначивши, що "разом вдасться перемогти російське зло".