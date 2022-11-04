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17:07 04.11.2022

Влада РФ готується до масових акцій непокори у Владивостоку, пов'язаних із протидією місцевого населення мобілізації, – ГУР

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Влада РФ готується до масових акцій непокори у Владивостоку, пов'язаних із протидією місцевого населення мобілізації, – ГУР

Російська влада готується до можливих масових акцій непокори у Владивостоку, які можуть бути спровоковані жорсткою протидією місцевого населення мобілізації на території Приморського краю РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Місцева влада Владивостока приморського краю РФ готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що місцева поліція та спецслужби планують заходи щодо протидії можливим акціям непокори та посиленню поліцейського режиму в регіоні. Так, передбачено перевірку працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів.

"Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході", - наголосили в управлінні.

Там додають, що переважна частина місцевого населення не підтримує повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та мобілізаційні заходи на території краю. "Причинами цього є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втрати ЗС РФ в ході бойових дій", - підсумували в ГУР Міноборони.

Теги: #прогноз #владивосток #гур_мо

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