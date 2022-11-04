Події

16:47 04.11.2022

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

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Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від донорів уже 700 генераторів, іще 900 буде доставлено найближчим часом.

"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії за надзвичайних ситуацій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр повідомив, що 3 листопада відбулася координаційна нарада зі структурами ООН та USAID.

"Говорили про підготовку до зими. Від донорів уже отримали 700 генераторів. Іще 900 буде доставлено від них найближчим часом", - заявив прем'єр.

Теги: #енергетика #генератори

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