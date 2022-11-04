Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

В Україні станом на 4 листопада опалюється майже половина об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За словами прем'єра, найвищі показники підключення до тепла у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях, а у Києві опалюються вже 78% будівель.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Зважаючи на очікувані закордонні постачання цих обсягів достатньо, щоб пройти опалювальний сезон", - додав він.