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16:17 04.11.2022

Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

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Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

В Україні станом на 4 листопада опалюється майже половина об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За словами прем'єра, найвищі показники підключення до тепла у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях, а у Києві опалюються вже 78% будівель.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Зважаючи на очікувані закордонні постачання цих обсягів достатньо, щоб пройти опалювальний сезон", - додав він.

Теги: #енергетика #опалювальний

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