В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель, повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, відомий tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я створюю навчальний центр у сфері 3D-друку, ми купимо власний принтер і навчатимемо на ньому архітекторів, інженерів, операторів", - повідомив Боніс.

Інвестиції в 3D-принтер становитимуть $1-1,5 млн.

За його словами, зараз ухвалюється рішення про те, де саме буде розміщено тренувальний центр.

"Ми обираємо між Києвом та Львовом. Переговори тривають на рівні губернаторів, потім інтегруємо до проєкту навчальні заклади. Але це приватна ініціатива, тому все буде на приватних засадах. Студенти навчатимуться не лише 3D-друку, а й інших технологій, а також принципів циркулярної економіки", - повідомив Боніс.

Сировиною для друку об'єктів може стати, зокрема, бетон із зруйнованих внаслідок агресії Росії будівель. Таким чином буде вирішено декілька завдань одночасно – утилізація/повторне використання матеріалів та швидке відновлення території.

Як повідомлялося, фонд TEAM4UA навесні 2022 року розпочав реалізацію проєкту 3D-друку школи у Львові. Було обрано технологію данської компанії COBOD, номер 1 у 3D-друку з бетону.

Він додав, що завдяки пілотному проєкту 3D-школи буде показано, що можливо створювати об'єкти вищої якості в короткі терміни та за нижчої вартості.

"Моя мета – надати освіту та інструменти, забезпечити технологіями покоління, які відновлюватимуть країну", - зазначив Боніс.